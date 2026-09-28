У Литві почали діяти національні санкції проти Усманова і Фрідмана

З 25 вересня Литва почала застосовувати національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова і Михаїла Фрідмана.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у понеділок представник Департаменту міграції Рокас Пукінскас, якого цитує LRT.

Литва ухвалила рішення запровадити власні санкції проти Усманова і Фрідмана після того, як Європейський Союз виключив їх зі своїх "чорних списків".

Зокрема, обом олігархам протягом п’яти років заборонено в’їжджати до Литви. Крім того, згодом ця заборона може бути переглянута та продовжена.

"За поданням міністра закордонних справ міністр внутрішніх справ ухвалив рішення про внесення Усманова та Фрідмана до списку персон нон грата. Як тільки було отримано рішення міністра, Департамент міграції негайно вніс обох іноземців до вищезазначеного списку", – заявив Пукінскас.

Нагадаємо, Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Згодом про запровадження національних санкцій оголосили Естонія, Латвія та Литва.

Більше про деталі ухвалення цього рішення читайте у статті "Європейської правди": Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну.