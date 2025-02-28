Более половины американцев думают, что Трамп будет претендовать на третий срок

Более половины американцев предполагают, что действующий президент Дональд Трамп будет претендовать на третий президентский срок.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса от YouGov.

Совокупно 52% опрошенных респондентов склоняются к мысли, что Дональд Трамп будет претендовать на третий президентский срок.

В частности, 21% опрошенных "уверены" в этом, а 31% предполагают такую вероятность.

16% опрошенных считают, что Трамп скорее не будет пытаться еще раз переизбраться, а 18% уверены в этом.

В опросе принимали участие 2900 респондентов, сбор данных проводили 25 февраля.

Дональд Трамп, которому скоро исполнится 79 лет, на прошлой неделе намекнул, что не исключает такого варианта. "Должен ли я снова выдвигаться? Вы скажете мне", – прокомментировал он.

По конституции США, Трамп не может еще раз баллотироваться – президентам США запрещено избираться на эту должность более двух раз.

Недавно республиканец Энди Оглз предложил поправку к конституции о возможности третьего президентского срока.

Читайте также: Великий капитулятор: как Дональд Трамп создал угрозу для всей Европы.