Папа Римський закликає "поступитися деякими позиціями" заради миру в Європі

Папа Римський Лев XIV закликав "проявити мужність у переговорах" та "бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага – миру" в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час виступу у Меці у понеділок, його слова наводить Le Figaro.

Не згадуючи прямо війну РФ проти України, понтифік сказав, що "сьогодні війна знову спалахнула навіть у Європі: нова „безглузда бійня", яка щодня забирає життя незліченних мирних жителів".

У цьому контексті він наголосив на необхідності "вести терплячий діалог, виявляти мужність у переговорах і бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага – миру".

"Слід поставити собі питання: чи справді ми докладаємо творчих зусиль для сприяння миру в усьому світі, чи просто прагнемо зупинити кровопролиття війни та краще підготуватися до тієї, яка, як ми вважаємо, ще має відбутися", – зазначив Папа.

Візит Лева XIV став першим офіційним державним візитом Папи Римського до Франції за останні 18 років.

26 вересня у Парижі тисячі людей зібралися на Єлисейських полях напередодні відкритої меси з Папою Римським.