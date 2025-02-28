Премьер Норвегии говорит, что европейские страны должны совместно покупать больше оружия

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре считает, что ЕС должен совместно координировать расходы на вооружение и привлекать к этому Норвегию и Великобританию.

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Богатая энергоносителями страна готова тесно сотрудничать в сфере закупки вооружений с другими европейскими странами, а также углублять оборонное сотрудничество, подчеркнул Стёре.

"Сейчас мы углубляем наше сотрудничество в области обороны со странами Северной Европы, потому что нас объединяет география, и с Великобританией, потому что мы разделяем морскую перспективу, которая также будет включать военную промышленность", – отметил норвежский премьер.

"Если нам нужно углубить европейскую оборону, то это должна быть европейская часть НАТО. Именно там у вас есть Великобритания, именно там у вас есть командные структуры, именно там у вас есть военный компонент", – добавил он.

Однопартийное социал-демократическое правительство Стёре, которое предстало перед парламентскими выборами в сентябре, имеет целью достичь к 2036 году расходов на оборону на уровне 3% от ВВП, удвоив военные расходы за четыре года.

"Я не говорю, что мы не должны идти дальше, но вы знаете, что сейчас проблема в нашем оборонном секторе заключается в том, что деньги есть, но должны быть проекты, которые можно купить за эти деньги значимым образом. Сейчас мы действительно должны тратить те деньги, которые есть, с умом", – отметил также Стёре.

Напомним, недавно Стёре объявил, что Норвегия приобретет украинскую технику для ВСУ на более 300 млн долларов.

Также Стёре сообщил, что его страна выделит 1 млрд евро гуманитарной и гражданской помощи Украине в 2025 году.