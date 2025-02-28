З уряду Британії йде посадовиця, незгодна зі змінами в бюджеті через оборонні витрати

Молодша міністерка закордонних справ Великої Британії Аннеліза Доддс оголосила про відставку з посади після того, як уряд оголосив про скорочення іноземної допомоги для більшого фінансування витрат на оборону.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у X (Twitter).

Подаючи у відставку, Доддс заявила, що британському уряду не вдасться приділити належну увагу міжнародній гуманітарній допомозі, і наслідки рішення "будуть набагато більшими, ніж видається".

Вже ексурядовиця попередила, що зміни в бюджеті призведуть до зменшення ролі Британії з багатьох африканських, карибських і балканських країнах "в той час, коли Росія агресивно нарощує свою глобальну присутність".

Доддс сказала, що відклала свою відставку до завершення зустрічі премʼєра Британії Кіра Стармера з президентом США Дональдом Трампом, аби не відволікати увагу на внутрішні питання.

Нагадаємо, Стармер цього тижня оголосив, що з 2027 року фінансування Британії на міжнародну допомогу скоротиться з 0,5 до 0,3% валового національного доходу, щоб профінансувати збільшення витрат на оборону.

Натомість це має дозволити країні вийти на 2,5% ВВП витрат на оборону.