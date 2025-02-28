Из правительства Британии уходит чиновница, несогласная с изменениями в бюджете из-за оборонных расходов

Младший министр иностранных дел Великобритании Аннелиза Доддс объявила об отставке с должности после того, как правительство объявило о сокращении иностранной помощи для большего финансирования расходов на оборону.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в X (Twitter).

Подавая в отставку, Доддс заявила, что британскому правительству не удастся уделить должное внимание международной гуманитарной помощи, и последствия решения "будут гораздо большими, чем кажется".

Уже экс-чиновница предупредила, что изменения в бюджете приведут к уменьшению роли Британии с многих африканских, карибских и балканских странах "в то время, когда Россия агрессивно наращивает свое глобальное присутствие".

Доддс сказала, что отложила свою отставку до завершения встречи премьера Британии Кира Стармера с президентом США Дональдом Трампом, чтобы не отвлекать внимание на внутренние вопросы.

Напомним, Стармер на этой неделе объявил, что с 2027 года финансирование Британии на международную помощь сократится с 0,5 до 0,3% валового национального дохода, чтобы профинансировать увеличение расходов на оборону.

Вместо этого это должно позволить стране выйти на 2,5% ВВП расходов на оборону.