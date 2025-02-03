На одній з важливих станцій Парижа у годину пік стали поїзди через технічні проблеми

На залізничних лініях, що прямують через станцію Сен-Лазар у Парижі, у розпал години пік зупинився рух через проблеми з живленням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Вранці у понеділок рух довкола станції Сен-Лазар – важливого транспортного вузла – став у розпал години пік через знеструмлення ліній. Проблема призвела до припинення руху на декількох гілках у напрямку Нормандії та значних проблем інших.

Проблеми, що почалися з 7:30 ранку, усунуть не раніше як о 9:00. Це означає, що тисячам людей, які їдуть на роботу з передмість, доведеться сподіватись на автобуси або планувати маршрут в об’їзд.

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Нагадаємо, наприкінці грудня через масштабний збій зупинились поїзди по всій території Норвегії.

На початку січня через збій з електропостачанням виник хаос у найбільшому аеропорту Польщі.