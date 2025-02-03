На одной из важных станций Парижа в час пик остановились поезда из-за технических проблем

На железнодорожных линиях, следующих через станцию Сен-Лазар в Париже, в разгар часа пик остановилось движение из-за проблем с питанием.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Утром в понедельник движение вокруг станции Сен-Лазар – важного транспортного узла – стало в разгар часа пик из-за обесточивания линий. Проблема привела к прекращению движения на нескольких ветках в направлении Нормандии и значительных проблем других.

Проблемы, начавшиеся с 7:30 утра, устранят не ранее чем в 9 утра. Это означает, что тысячам людей, которые едут на работу из пригородов, придется надеяться на автобусы или планировать маршрут в объезд.

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Напомним, в конце декабря из-за масштабного сбоя остановились поезда по всей территории Норвегии.

В начале января из-за сбоя с электроснабжением возник хаос в крупнейшем аэропорту Польши.