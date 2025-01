У найбільшому аеропорту Польщі виник хаос через збій з електропостачанням

В аеропорту Варшави імені Фредерика Шопена рано вранці 10 січня тимчасово призупиняли обслуговування пасажирів через збій у системі електропостачання.

Про це повідомляє RMF24

Збій виник близько 3 години ночі під час тестування систем аеропорту, внаслідок чого почалися проблеми з реєстрацією на рейси та іншими рутинними процедурами. Обслуговування пасажирів та інші функції тимчасово призупиняли.

"На місці працюють служби аеропорту, щоб відновити повний функціонал систем", – зазначила адміністрація аеропорту в X (Twitter).

Last night, during the airport systems tests, there was a power failure which caused disruptions in passenger and aircraft services. The tests were conducted with the involvement of airport staff, who immediately took action to resolve the issue.



Airport services are still…