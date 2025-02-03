Президент Литви про торгову війну: ЄС має пропонувати США щось цікаве

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Європейський Союз повинен надати США конструктивні пропозиції для співпраці, аби уникнути економічної боротьби зі своїм стратегічним союзником.

Про це він сказав, прибувши на неформальний саміт лідерів ЄС у Брюсселі у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Науседа назвав суперечливим той факт, що ЄС співпрацює зі США у межах НАТО й у той самий час – змагається на економічному фронті.

"Це причина того, чому я говорю про позитивний порядок денний. Ми повинні запропонувати щось, що може бути цікавим та привабливим для Сполучених Штатів", – зазначив президент Литви.

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"Наприклад, угоди про вільну торгівлю в автомобільній галузі. Наприклад, як я згадував, купувати більше енергоресурсів від США. І це, до речі, збігається з бажанням США постачати більше енергії. Інші речі – військові закупівлі. Усе це – питання для конструктивної співпраці замість боротьби одне з одним", – додав литовський президент.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати власними тарифами у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа – але наголосив, що, на його погляд, співпраця важливіша.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.

Детальніше на цю тему – у статті Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна.