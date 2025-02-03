Президент Литвы о торговой войне: ЕС должен предлагать США что-то интересное

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Европейский Союз должен предоставить США конструктивные предложения для сотрудничества, чтобы избежать экономической борьбы со своим стратегическим союзником.

Об этом он сказал, прибыв на неформальный саммит лидеров ЕС в Брюсселе в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Науседа назвал противоречивым тот факт, что ЕС сотрудничает с США в рамках НАТО и в то же время – соревнуется на экономическом фронте.

"Это причина того, почему я говорю о положительной повестке дня. Мы должны предложить что-то, что может быть интересным и привлекательным для Соединенных Штатов", – отметил президент Литвы.

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"Например, соглашения о свободной торговле в автомобильной отрасли. Например, как я упоминал, покупать больше энергоресурсов от США. И это, кстати, совпадает с желанием США поставлять больше энергии. Другие вещи – военные закупки. Все это – вопросы для конструктивного сотрудничества вместо борьбы друг с другом", – добавил литовский президент.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС может отреагировать собственными тарифами в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа – но подчеркнул, что, на его взгляд, сотрудничество важнее.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

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