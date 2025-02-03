Макрон: Європі доведеться змусити себе поважати у разі атаки у сфері торгівлі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європі "доведеться змусити себе поважати", якщо її "атакують" у сфері торгівлі.

Про це він заявив після прибуття на неформальну зустріч глав держав і урядів Європейського Союзу, присвячену питанням оборони, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Якщо Європу "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, їй "доведеться змусити себе поважати", заявив у понеділок у Брюсселі президент Франції на тлі погроз американських митних зборів на європейську продукцію.

"Якщо нас атакують з питань торгівлі, Європа, як сила, яка стоїть на своєму, повинна буде змусити себе поважати і, отже, реагувати", – заявив він.

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Він додав, що нещодавні заяви Сполучених Штатів підштовхують Європу бути сильнішою та більш згуртованою.

"Так само, як COVID-19 та російська агресія в Україні стали тривожним дзвінком для Європи, те, що відбувається ... з вибором та заявами нової адміністрації президента Дональда Трампа, підштовхує ЄС бути більш згуртованим та більш активним у реагуванні на проблеми колективної безпеки", – цитує Макрона Reuters.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати власними тарифами у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа – але наголосив, що, на його погляд, співпраця важливіша.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.

А президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Європейський Союз повинен надати США конструктивні пропозиції для співпраці, аби уникнути економічної боротьби зі своїм стратегічним союзником.

Детальніше на цю тему – у статті Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна.