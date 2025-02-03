Макрон: Европе придется заставить себя уважать в случае атаки в сфере торговли

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе "придется заставить себя уважать", если ее "атакуют" в сфере торговли.

Об этом он заявил по прибытии на неформальную встречу глав государств и правительств Европейского Союза, посвященную вопросам обороны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Если Европу "атакуют" в сфере международной торговли, ей "придется заставить себя уважать", заявил в понедельник в Брюсселе президент Франции на фоне угроз американских таможенных пошлин на европейскую продукцию.

"Если нас атакуют по вопросам торговли, Европа, как сила, которая стоит на своем, должна будет заставить себя уважать и, следовательно, реагировать", – заявил он.

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Он добавил, что недавние заявления Соединенных Штатов подталкивают Европу быть сильнее и более сплоченной.

"Так же, как COVID-19 и российская агрессия в Украине стали тревожным звонком для Европы, то, что происходит ... с выбором и заявлениями новой администрации президента Дональда Трампа, подталкивает ЕС быть более сплоченным и более активным в реагировании на проблемы коллективной безопасности", – цитирует Макрона Reuters.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС может отреагировать собственными тарифами в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа – но подчеркнул, что, на его взгляд, сотрудничество важнее.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

А президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Европейский Союз должен предоставить США конструктивные предложения для сотрудничества, чтобы избежать экономической борьбы со своим стратегическим союзником.

Подробнее на эту тему – в статье Дональд Трамп меняет торговые правила для мира. Что должна делать Украина.