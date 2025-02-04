В Норвегии отвергают запрет лососевых ферм в море для защиты дикого лосося

В правительстве Норвегии отвергают идею о запрете разведения лосося на "открытых" фермах в море для защиты популяции дикого лосося, зато хотят сделать акцент на уменьшение загрязнения воды.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

Министр окружающей среды Норвегии Андреас Бьеллан Эриксен отметил, что в правительстве не рассматривают запрет на разведение лосося в морских фермах, огражденных сеткой, и хотят решать проблему с вредом для дикого лосося через уменьшение уровня загрязнения в результате деятельности человека.

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Норвегия является крупнейшим мировым производителем лосося, выращенного на фермах. В то же время популяция дикого лосося уменьшается – если в 80-х годах она насчитывала около миллиона особей, сейчас ее оценивают в 500 тысяч.

Уменьшение популяции связывают с климатическими изменениями, распространением паразитов, а также случаями побега в дикую природу лосося с ферм. Из-за этой тенденции прошлым летом на более 30 реках в Норвегии запретили вылов лосося.

Министр отметил, что видит ключевой угрозой для популяции дикого лосося именно загрязнение в результате деятельности человека, и что это должно быть приоритетным направлением изменений.

"Что касается аквакультурной промышленности – они производят пищу, это важно для людей во всем мире, и наша цель – обеспечивать устойчивое производство этой продукции в будущем. Поэтому я вижу основную проблему не в производстве как таковом, а в загрязнении и его влиянии на окружающую среду...Нужно создать регуляторную систему, которая поощряет производство, но с уровнями загрязнения, которые не будут вредить дикой рыбе в Атлантическом океане", – отметил чиновник.

Ранее парламент Норвегии одобрил еще одну экологически противоречивую инициативу – разрешил коммерческую глубоководную добычу полезных ископаемых на морском дне, несмотря на предостережения, что это может нанести вред морской жизни.

Между тем, побережье испанского региона Галисия в последние годы радикально уменьшилось количество моллюсков, которых выращивают в естественной среде для дальнейшей продажи в качестве морепродуктов.