В Эстонии обсуждают, как разрешить администрации критических объектов перехватывать дроны

В Эстонии размышляют над тем, чтобы предоставить разрешение администрации объектов критической инфраструктуры перехватывать беспилотники, которые нарушают запрет на полеты, что сейчас разрешено только некоторым силовым структурам.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Профильные министерства будут обсуждать, предоставить ли разрешение владельцам критической инфраструктуры право перехватывать или сбивать дроны, которые нарушают ограничения на полеты, и при каких условиях.

Силовые структуры могут применять для перехвата широкий спектр средств, часть из которых явно не будет доступной для владельцев объектов инфраструктуры. Однако для них рассматривают разрешение на такие средства воздействия на дроны, которые будут иметь меньшую угрозу для окружающих.

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Конкретный перечень инструментов вероятно будут определять даже для каждого конкретного объекта – как, например, тех, что расположены вблизи аэропорта Таллинна, где требуется особая осторожность.

Интерес к вопросу выражала в частности энергетическая компания Elering. До 2026 года там рассчитывают создать механизм обнаружения дронов возле объектов и предотвращения негативных последствий, привлекая в этот проект средства ЕС.

Сейм Латвии 23 января принял в первом чтении поправки к закону, наделяющие полицию правом сбивать или приземлять неизвестные дроны.

Немецкое правительство поддержало предоставление армии разрешения сбивать неизвестные беспилотники.