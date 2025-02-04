Ryanair разрабатывает планы возвращения в Украину после прекращения огня

Авиакомпания Ryanair разрабатывает планы возобновления полетов в Украину на фоне надежд на то, что президент США Дональд Трамп поможет завершить войну с Россией.

Об этом изданию The Telegraph заявил Майкл О'Лири, исполнительный директор авиакомпании, пишет "Европейская правда".

По его словам, Ryanair разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после завершения войны.

"Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одной из вещей, которые Трамп может сделать, надеюсь, будет скорейшее решение вопроса незаконного вторжения России в Украину", – сказал О'Лири.

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Планы Ryanair предусматривают открытие около 24 маршрутов в Киев и Львов. Пропускная способность будет обеспечена за счет перенаправления самолетов, базирующихся в таких аэропортах, как Станстед и парижский Орли, на обслуживание этих городов.

О'Лири отметил, что официальное прекращение боевых действий будет необходимым для того, чтобы удовлетворить требования Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA).

"В конце концов, требуется определенное прекращение огня, потому что EASA не позволит ничего летать над этим районом, если у них не будет какой-то разумной уверенности, что там не будут летать ракеты", – сказал он.

О'Лири сказал, что Киев и Львов "готовы к работе", а инфраструктура, такая как багажные карусели, еженедельно проверяется для обеспечения ее функционирования.

Восстановление авиасообщения с Одессой может занять больше времени из-за уровня повреждений, в то время как некоторые аэропорты на востоке и юге были "разбомблены до основания" и фактически разрушены, сказал О'Лири. Это касается и аэропорта в Херсоне, куда ранее летал Ryanair.

О'Лири приезжал в Украину в прошлом году, посетив киевский аэропорт, встретившись с министром инфраструктуры страны и представив то, что он назвал "радикальным планом восстановления воздушного транспорта".

Он сказал, что 10-часовое путешествие по железной дороге из Польши было "мучительным", и что поезд не является практичным способом возвращения домой для миллионов украинцев, перемещенных по всей Европе.

"Было много ажиотажа по поводу возвращения авиарейсов. Даже в первые дни будут огромные транспортные потоки, связанные с воссоединением друзей и семей, а также огромные объемы входящих инвестиций в восстановление экономики. Мы будем в центре этого процесса", – сказал ирландец.

Как известно, Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022 года.

Госавиационная служба Украины рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации, а первым городом с работающим аэропортом может стать Львов.

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