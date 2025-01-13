Ryanair закликає ввести ліміт на споживання алкоголю в аеропортах Європи

Авіакомпанія Ryanair хоче запровадити ліміт у два алкогольні напої в аеропортах на тлі інцидентів з п'яними дебоширами на борту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Авіакомпанія закликала європейську владу запровадити нові обмеження на продаж алкоголю, щоб не допустити вживання пасажирами спиртних напоїв перед посадкою на літак.

Авіакомпанії залишають за собою право відмовити в посадці будь-кому, хто, на їхню думку, перебуває у стані надмірного алкогольного сп'яніння. Однак тепер Ryanair хоче, щоб аеропорти вимагали від пасажирів пред'являти посадкові талони, коли вони купують алкоголь в барах і пабах аеропорту, так само як і в магазинах безмитної торгівлі.

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"Ми не розуміємо, чому пасажири в аеропортах не обмежені двома алкогольними напоями, адже це призвело б до безпечнішої та кращої поведінки пасажирів на борту літаків, а також до безпечнішого досвіду подорожей для пасажирів та екіпажів по всій Європі", – заявила авіакомпанія в понеділок.

"Під час затримок рейсів пасажири вживають надмірну кількість алкоголю в аеропортах без будь-яких обмежень на придбання або споживання", – додали в авіакомпанії.

Цього місяця Ryanair повідомила, що судиться з невстановленим пасажиром на суму 15 000 євро, намагаючись відшкодувати витрати, коли рейс з Дубліна до Лансароте був перенаправлений в Порту в квітні минулого року.

У своїй справі проти цієї особи, яка розглядається в ірландських судах, авіакомпанія вимагає 7 000 євро за витрати на готель для 160 пасажирів і членів екіпажу, 2 500 євро за посадку і обслуговування в португальському аеропорту і 1 800 євро за заміну екіпажу через обмеження кількості годин польотів.

Ryanair також вимагає від пасажира 800 євро за перевитрату пального, 750 євро за втрату польотних продажів і 2500 євро за португальські судові витрати.

Авіакомпанія заявила: "Жодна з цих витрат не могла б бути понесена, якби цей пасажир, що порушує порядок, не змусив нас змінити маршрут до Порту".

Екіпажі літаків вже мають право не подавати алкоголь пасажирам, але зараз Ryanair шукає правові обмеження в аеропортах по всій Європі, звідки авіакомпанія виконує 3600 рейсів на день у 37 країнах.

"Настав час владі ЄС вжити заходів для обмеження продажу алкоголю в аеропортах", – йдеться в повідомленні.

Співробітники Ryanair стверджують, що проблема не стільки в пасажирах, які п'ють у літаку, скільки в тих, хто напивається в аеропорту.

Виконавчий директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі раніше вже закликав запровадити обмеження на продаж алкоголю в аеропортах, аби зменшити кількість випадків, коли п’яні пасажири на борту літака влаштовують бійки.

За його словами, на рейсах Ryanair інциденти за участю п’яних пасажирів відбуваються щотижня, від чого страждають і бортпровідники. Крім того, авіакомпаніям важко визначити, чи є людина нетверезою під час посадки на літак.