У Литві очікують на непрямі наслідки для країни через можливі тарифи Трампа
Тарифи, які американський президент Дональд Трамп погрожує ввести проти Європейського Союзу, суттєво не вплинуть на двосторонню торгівлю між Литвою та США, проте їхній економічний вплив гостріше відчують найбільші країни-члени блоку.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, якого цитує мовник LRT, пише "Європейська правда".
Науседа наголосив, що Литва не очікує на прямі значні наслідки для економіки, проте переконаний – "непрямі будуть".
"Оскільки ми пов'язані виробничими ланцюгами з іншими великими країнами ЄС, непрямі наслідки можуть бути більш вираженими", – сказав він.
Литовський президент зазначив, що прямі економічні зв'язки країни із США "набагато менш інтенсивні, ніж у багатьох інших країн", адже Литва має дефіцит торгового балансу з США.
"Іншими словами, ми експортуємо менше, ніж імпортуємо. І значну частку нашого експорту складають мінеральні продукти або товари, виготовлені з нафтопродуктів", – пояснив він.
Зазначимо, Трамп пригрозив обкласти додатковими митами товари з ЄС. А висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.
3 лютого Трамп в останню хвилину призупинив свою погрозу запровадити 25-відсоткові мита для Мексики та Канади, погодившись на 30-денну паузу в обмін на поступки на кордоні та боротьбі зі злочинністю з двома сусідніми країнами.
Але для Китаю такої відстрочки не було, і речник Білого дому сказав, що Трамп не розмовлятиме з президентом Китаю Сі Цзіньпіном пізніше цього тижня.
Детальніше на цю тему – у статті Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна.