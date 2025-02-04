В Литве ожидают косвенных последствий для страны из-за возможных тарифов Трампа

Тарифы, которые американский президент Дональд Трамп угрожает ввести против Европейского Союза, существенно не повлияют на двустороннюю торговлю между Литвой и США, однако их экономическое влияние острее почувствуют крупнейшие страны-члены блока.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, которого цитирует вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа отметил, что Литва не ожидает прямых значительных последствий для экономики, однако убежден – "косвенные будут".

"Поскольку мы связаны производственными цепями с другими крупными странами ЕС, косвенные последствия могут быть более выраженными", – сказал он.

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Литовский президент отметил, что прямые экономические связи страны с США "гораздо менее интенсивны, чем у многих других стран", ведь Литва имеет дефицит торгового баланса с США.

"Другими словами, мы экспортируем меньше, чем импортируем. И значительную долю нашего экспорта составляют минеральные продукты или товары, изготовленные из нефтепродуктов", – пояснил он.

Отметим, Трамп пригрозил обложить дополнительными пошлинами товары из ЕС. А высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

3 февраля Трамп в последнюю минуту приостановил свою угрозу ввести 25-процентные пошлины для Мексики и Канады, согласившись на 30-дневную паузу в обмен на уступки на границе и борьбе с преступностью с двумя соседними странами.

Но для Китая такой отсрочки не было, и представитель Белого дома сказал, что Трамп не будет разговаривать с президентом Китая Си Цзиньпином позже на этой неделе.

Подробнее на эту тему – в статье Дональд Трамп меняет торговые правила для мира. Что должна делать Украина.