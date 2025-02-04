У Брюсселі анонсували "важливий прогрес" у створенні спецтрибуналу щодо злочину агресії

Коаліція держав зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України на 13-му засіданні, яке відбулось у вівторок у Брюсселі, відзначили подальший прогрес у розробці цього інституту.

Про це передає "Європейська правда".

На 13-му засіданні міжнародної Ключової групи старших юридичних експертів було закладено правові основи спеціального трибуналу, зокрема ключові елементи його статуту.

Генеральний Ради Європи Ален Берсе на пресконференції за підсумками засідання заявив про "важливий прогрес" у створенні трибуналу, "який матиме значний вплив на народ України протягом наступних поколінь".

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"Однак важка робота тільки починається. Ми не зупинимося доти, доки Росія не понесе повної відповідальності і правосуддя не восторжествує", – наголосив Берсе.

Хоча про характер прогресу публічно не повідомлялось, за інформацією "ЄвроПравди", про запуск спецтрибуналу оголосять у Києві у квітні 2025-го.

Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають із 2022 року, але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Головна причина полягає в тому, що Україна виступає за створення міжнародного трибуналу (тобто на базі міжнародної організації), а ключові західні союзники – за так званий гібридний формат (коли трибунал відбувається за українським законодавством, але з підтримкою міжнародних партнерів).

У листопаді 2024-го Коаліція держав зі створення спецтрибуналу узгодила ключові параметри роботи трибуналу, зокрема щодо його юрисдикції, та опрацювала дорожню карту з "конкретними подальшими кроками".

Детальніше – у статті: Нові правила трибуналу для Путіна. Чому Банкова відмовилася від створення "гібридного" суду.