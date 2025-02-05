До Києва прибув очільник МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у середу, 5 лютого, прибув до Києва.

Про це повідомив у Telegram посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач українських Збройних Сил Валерій Залужний, пише "Європейська правда".

У Києві Леммі зустрів посол України у Великій Британії Залужний.

"Вітаю Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Леммі на українській землі", – написав він.

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Фото: Telegram

Залужний проінформував, що під час візиту очільника МЗС Британії заплановані обговорення подальшої співпраці та спільних проєктів для посилення безпеки України.

16 січня до Києва прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Того дня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Також стало відомо, що Британія обіцяє протягом 2025 року передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk.