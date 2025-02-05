В Киев прибыл глава МИД Британии
Новости — Среда, 5 февраля 2025, 09:20 —
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в среду, 5 февраля, прибыл в Киев.
Об этом сообщил в Telegram посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий украинских Вооруженных Сил Валерий Залужный, пишет "Европейская правда".
В Киеве Лемми встретил посол Украины в Великобритании Залужный.
"Приветствую Государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лемми на украинской земле", – написал он.
Залужный проинформировал, что во время визита главы МИД Великобритании запланированы обсуждения дальнейшего сотрудничества и совместных проектов для усиления безопасности Украины.
16 января в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
В тот день Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.
Также стало известно, что Великобритания обещает в течение 2025 года передать Украине 15 новых мобильных систем противовоздушной обороны Gravehawk.