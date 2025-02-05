В Киев прибыл глава МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в среду, 5 февраля, прибыл в Киев.

Об этом сообщил в Telegram посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий украинских Вооруженных Сил Валерий Залужный, пишет "Европейская правда".

В Киеве Лемми встретил посол Украины в Великобритании Залужный.

"Приветствую Государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лемми на украинской земле", – написал он.

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Фото: Telegram

Залужный проинформировал, что во время визита главы МИД Великобритании запланированы обсуждения дальнейшего сотрудничества и совместных проектов для усиления безопасности Украины.

16 января в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

В тот день Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

Также стало известно, что Великобритания обещает в течение 2025 года передать Украине 15 новых мобильных систем противовоздушной обороны Gravehawk.