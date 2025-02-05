Польща програла справу в Суді ЄС щодо сплати штрафу Брюсселю на 320 млн євро

Суд загальної юрисдикції ЄС постановив, що Польща повинна була сплатити загалом близько 320 млн 200 тисяч євро штрафних платежів, призначених Судом ЄС у ході розгляду справи про судову реформу 2019 року.

Про це йдеться у рішенні суду в середу, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Як нагадали в суді, 1 квітня 2021 року Європейська комісія подала до Суду ЄС позов проти Польщі про невиконання країною її зобов'язань. Вона вимагала визнати, що законодавчі зміни в організації судової системи Польщі, прийняті в грудні 2019 року, порушують право ЄС.

У ході цього провадження суд зобов'язав Польщу, серед іншого, призупинити застосування певних національних положень, які оскаржувала комісія.

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Не виконавши цей тимчасовий захід, 27 жовтня 2021 року Польща була зобов'язана виплачувати комісії щоденний штраф у розмірі одного мільйона євро. Цей щоденний штрафний платіж почав нараховуватися з 3 листопада 2021 року.

9 червня 2022 року, з метою дотримання тимчасового заходу, накладеного Судом ЄС, Польща прийняла необхідний закон. 21 квітня 2021 року Суд ЄС постановив, що ця законодавча зміна значною мірою дозволила виконати тимчасовий захід, і з 21 квітня 2023 року розмір виплати штрафу було зменшено до 500 тисяч євро на день.

Оскільки Польща не виплачувала щоденні штрафні платежі, комісія періодично стягувала суми, вираховуючи їх з платежів ЄС Польщі.

Польща подала позов до Суду ЄС загальної юрисдикції з вимогою скасувати загалом шість рішень про таке стягнення. Ці рішення охоплюють період з 15 липня 2022 року до 4 червня 2023 року. Суми, стягнуті таким чином, склали близько 320 млн 200 тисяч євро.

Однак суд загальної юрисдикції відхилив позов Польщі в повному обсязі. Суд постановив, що, стягуючи суми, які повинна була сплатити Польща, комісія не порушила право ЄС.

Читайте детальніше на цю тему у статті: Гроші чи союзники: як ЄС поставив польську владу перед непростим вибором.