Польша проиграла дело в Суде ЕС по уплате штрафа Брюсселю на 320 млн евро

Суд общей юрисдикции ЕС постановил, что Польша должна была уплатить в общей сложности около 320 млн 200 тысяч евро штрафных платежей, назначенных Судом ЕС в ходе рассмотрения дела о судебной реформе 2019 года.

Об этом говорится в решении суда в среду, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Как напомнили в суде, 1 апреля 2021 года Европейская комиссия подала в Суд ЕС иск против Польши о невыполнении страной ее обязательств. Она требовала признать, что законодательные изменения в организации судебной системы Польши, принятые в декабре 2019 года, нарушают право ЕС.

В ходе этого производства суд обязал Польшу, среди прочего, приостановить применение определенных национальных положений, которые оспаривала комиссия.

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Не выполнив эту временную меру, 27 октября 2021 года Польша была обязана выплачивать комиссии ежедневный штраф в размере 1 млн евро. Этот ежедневный штрафной платеж начал начисляться с 3 ноября 2021 года.

9 июня 2022 года, с целью соблюдения временной меры, наложенной Судом ЕС, Польша приняла необходимый закон. 21 апреля 2021 года Суд ЕС постановил, что это законодательное изменение в значительной степени позволило выполнить временную меру, и с 21 апреля 2023 года размер выплаты штрафа был уменьшен до 500 тысяч евро в день.

Поскольку Польша не выплачивала ежедневные штрафные платежи, комиссия периодически взимала суммы, вычитая их из платежей ЕС Польши.

Польша подала иск в Суд ЕС общей юрисдикции с требованием отменить в общей сложности шесть решений о таком взыскании. Эти решения охватывают период с 15 июля 2022 года по 4 июня 2023 года. Суммы, взысканные таким образом, составили около 320 млн 200 тысяч евро.

Однако суд общей юрисдикции отклонил иск Польши в полном объеме. Суд постановил, что, взыскивая суммы, которые должна была уплатить Польша, комиссия не нарушила право ЕС.

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