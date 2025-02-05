Ірландія створює дорадчу групу з бізнесменів зі США на тлі тарифних погроз Трампа

Уряд Ірландії оголосив про створення консультаційного органу за участю американських бізнесменів, покликаного налагодити відносини з новою адміністрацією США на тлі її погроз накласти тарифи на імпорт з ЄС.

Про це йдеться в повідомленні ірландського уряду, пише "Європейська правда".

Стратегічна економічна консультативна група, яку створює ірландський уряд, буде складатися з людей, відповідальних за ухвалення рішень у ключових бізнес-секторах США.

"Стратегічна економічна консультативна група гарантуватиме, що уряд матиме звʼязок безпосередньо з високопоставленими американськими бізнесменами, які інвестують у ключові сектори економіки США", – пояснили в уряді Ірландії.

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Додатково буде створена Консультативна група з питань міжнародної торговельної політики, яку очолить заступник премʼєр-міністра Ірландії Саймон Гарріс.

Вона відповідатиме за ширші торговельні питання, як-то "протекціонізм, проблеми національної безпеки та геостратегічні міркування все більше формують національну політику в галузі міжнародної торгівлі".

Економічна модель Ірландії покладається на спрощену систему оподаткування та залучення великих іноземних бізнесів, передусім в ІТ-сфері.

У країні зареєстровані 950 американських компаній, в яких працює 11% ірландських працівників, і фінансування державних послуг значною мірою залежить від сплаченого ними корпоративного податку.

Минулого тижня Трамп заявив, що "абсолютно точно" запровадить тарифи проти ЄС, посилаючись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній і його великий торговий дефіцит у торгівлі товарами.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас раніше наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.

Детальніше на цю тему – у статті Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна.