Ирландия создает совещательную группу из бизнесменов из США на фоне тарифных угроз Трампа
Правительство Ирландии объявило о создании консультационного органа с участием американских бизнесменов, призванного наладить отношения с новой администрацией США на фоне ее угроз наложить тарифы на импорт из ЕС.
Об этом говорится в сообщении ирландского правительства, пишет "Европейская правда".
Стратегическая экономическая консультативная группа, которую создает ирландское правительство, будет состоять из людей, ответственных за принятие решений в ключевых бизнес-секторах США.
"Стратегическая экономическая консультативная группа будет гарантировать, что правительство будет иметь связь непосредственно с высокопоставленными американскими бизнесменами, которые инвестируют в ключевые сектора экономики США", – пояснили в правительстве Ирландии.
Дополнительно будет создана Консультативная группа по вопросам международной торговой политики, которую возглавит заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис.
Она будет отвечать за более широкие торговые вопросы, такие как "протекционизм, проблемы национальной безопасности и геостратегические соображения все больше формируют национальную политику в области международной торговли".
Экономическая модель Ирландии полагается на упрощенную систему налогообложения и привлечение крупных иностранных бизнесов, прежде всего в ІТ-сфере.
В стране зарегистрированы 950 американских компаний, в которых работает 11% ирландских работников, и финансирование государственных услуг в значительной степени зависит от уплаченного ими корпоративного налога.
На прошлой неделе Трамп заявил, что "совершенно точно" введет тарифы против ЕС, ссылаясь на действия Брюсселя против американских технологических компаний и его большой торговый дефицит в торговле товарами.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее подчеркнула, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.
Подробнее на эту тему – в статье Дональд Трамп меняет торговые правила для мира. Что должна делать Украина.