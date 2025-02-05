Ирландия создает совещательную группу из бизнесменов из США на фоне тарифных угроз Трампа

Правительство Ирландии объявило о создании консультационного органа с участием американских бизнесменов, призванного наладить отношения с новой администрацией США на фоне ее угроз наложить тарифы на импорт из ЕС.

Об этом говорится в сообщении ирландского правительства, пишет "Европейская правда".

Стратегическая экономическая консультативная группа, которую создает ирландское правительство, будет состоять из людей, ответственных за принятие решений в ключевых бизнес-секторах США.

"Стратегическая экономическая консультативная группа будет гарантировать, что правительство будет иметь связь непосредственно с высокопоставленными американскими бизнесменами, которые инвестируют в ключевые сектора экономики США", – пояснили в правительстве Ирландии.

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Дополнительно будет создана Консультативная группа по вопросам международной торговой политики, которую возглавит заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис.

Она будет отвечать за более широкие торговые вопросы, такие как "протекционизм, проблемы национальной безопасности и геостратегические соображения все больше формируют национальную политику в области международной торговли".

Экономическая модель Ирландии полагается на упрощенную систему налогообложения и привлечение крупных иностранных бизнесов, прежде всего в ІТ-сфере.

В стране зарегистрированы 950 американских компаний, в которых работает 11% ирландских работников, и финансирование государственных услуг в значительной степени зависит от уплаченного ими корпоративного налога.

На прошлой неделе Трамп заявил, что "совершенно точно" введет тарифы против ЕС, ссылаясь на действия Брюсселя против американских технологических компаний и его большой торговый дефицит в торговле товарами.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее подчеркнула, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

Подробнее на эту тему – в статье Дональд Трамп меняет торговые правила для мира. Что должна делать Украина.