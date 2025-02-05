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Єврокомісія приспустила прапори через смертельну стрілянину у Швеції

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Новини — Середа, 5 лютого 2025, 19:08 — Марія Ємець

Біля будівлі Єврокомісії приспустили прапори, щоб висловили солідарність зі Швецією у зв’язку зі смертельною стріляниною в Еребру.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що у Єврокомісії вирішили приспустити прапори перед будівлею, щоб проявити солідарність зі шведським суспільством у зв’язку зі стріляниною у навчальному закладі в Еребру, де загинули близько 10 людей. 

"Наші серця і думки з родинами загиблих. Vi är med er (Ми з вами)", – написала президентка Єврокомісії.  

Нагадаємо, у вівторок у шведському Еребру сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 людей і багато отримали поранення. 

Поліція поки не встановила ідеологічних мотивів у діях нападника, який також загинув. 

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Єврокомісія Швеція
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