Єврокомісія приспустила прапори через смертельну стрілянину у Швеції
Новини — Середа, 5 лютого 2025, 19:08 —
Біля будівлі Єврокомісії приспустили прапори, щоб висловили солідарність зі Швецією у зв’язку зі смертельною стріляниною в Еребру.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".
Фон дер Ляєн зазначила, що у Єврокомісії вирішили приспустити прапори перед будівлею, щоб проявити солідарність зі шведським суспільством у зв’язку зі стріляниною у навчальному закладі в Еребру, де загинули близько 10 людей.
Today our flags fly at half-mast in solidarity with the Swedish people after the Örebro mass shooting.
Our hearts and thoughts are with the families of the victims.
Vi är med er. pic.twitter.com/JgWHNIfY4oРеклама:– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 5, 2025
"Наші серця і думки з родинами загиблих. Vi är med er (Ми з вами)", – написала президентка Єврокомісії.
Нагадаємо, у вівторок у шведському Еребру сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 людей і багато отримали поранення.
Поліція поки не встановила ідеологічних мотивів у діях нападника, який також загинув.