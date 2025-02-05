Єврокомісія приспустила прапори через смертельну стрілянину у Швеції

Біля будівлі Єврокомісії приспустили прапори, щоб висловили солідарність зі Швецією у зв’язку зі смертельною стріляниною в Еребру.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що у Єврокомісії вирішили приспустити прапори перед будівлею, щоб проявити солідарність зі шведським суспільством у зв’язку зі стріляниною у навчальному закладі в Еребру, де загинули близько 10 людей.

Today our flags fly at half-mast in solidarity with the Swedish people after the Örebro mass shooting.



Our hearts and thoughts are with the families of the victims.



Vi är med er. pic.twitter.com/JgWHNIfY4o Реклама: February 5, 2025

"Наші серця і думки з родинами загиблих. Vi är med er (Ми з вами)", – написала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, у вівторок у шведському Еребру сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 людей і багато отримали поранення.

Поліція поки не встановила ідеологічних мотивів у діях нападника, який також загинув.