Еврокомиссия приспустила флаги из-за смертельной стрельбы в Швеции

У здания Еврокомиссии приспустили флаги, чтобы выразить солидарность со Швецией в связи со смертельной стрельбой в Эребру.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что в Еврокомиссии решили приспустить флаги перед зданием, чтобы проявить солидарность со шведским обществом в связи со стрельбой в учебном заведении в Эребру, где погибли около 10 человек.

Today our flags fly at half-mast in solidarity with the Swedish people after the Örebro mass shooting.



Our hearts and thoughts are with the families of the victims.



Vi är med er. pic.twitter.com/JgWHNIfY4o

