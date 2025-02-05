Еврокомиссия приспустила флаги из-за смертельной стрельбы в Швеции
Новости — Среда, 5 февраля 2025, 19:08 —
У здания Еврокомиссии приспустили флаги, чтобы выразить солидарность со Швецией в связи со смертельной стрельбой в Эребру.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".
Фон дер Ляйен отметила, что в Еврокомиссии решили приспустить флаги перед зданием, чтобы проявить солидарность со шведским обществом в связи со стрельбой в учебном заведении в Эребру, где погибли около 10 человек.
Today our flags fly at half-mast in solidarity with the Swedish people after the Örebro mass shooting.
Our hearts and thoughts are with the families of the victims.
Vi är med er. pic.twitter.com/JgWHNIfY4oРеклама:– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 5, 2025
"Наши сердца и мысли с семьями погибших. Vi är med er (Мы с вами)", – написала президент Еврокомиссии.
Напомним, во вторник в шведском Эребру произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек и многие получили ранения.
Полиция пока не установила идеологических мотивов в действиях нападавшего, который также погиб.