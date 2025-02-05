Греція закликає ЄС скасувати обмеження на оборонні витрати держав-членів

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що Європейський Союз повинен відмовитися від накладання жорстких фіскальних обмежень на оборонні витрати для своїх членів.

Про це Дендіас сказав під час візиту до Кіпру в середу, 5 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Глава грецького Міноборони закликав виділяти більше грошей на військові витрати.

"Наша оборонна автономія, якої ми всі прагнемо, не може бути досягнута в цих вузьких (фіскальних. – Ред.) рамках, тому я сподіваюся, що Європейський Союз може повернутися до здорового глузду", – сказав він.

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Дендіас також "запевнив наших трансатлантичних друзів", що сильніша у військовому сенсі Європа не позбавить Європу зобов'язань перед НАТО, а навпаки, є "повністю сумісною і корисною".

Його слова прозвучали через два дні після того, як лідери ЄС зустрілися в Брюсселі для неформальних переговорів про збільшення військових витрат і нарощування оборонної промисловості.

Деякі члени ЄС стверджують, що фіскальні правила блоку, який складається з 27 країн-членів, стримують їх від розширення оборонних бюджетів, оскільки Росія продовжує війну в Україні.

За інформацією ЗМІ, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала варіант призупинення дії цих правил для збільшення витрат на оборону.