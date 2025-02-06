Умєров і глава Міноборони Британії обговорили підготовку найближчої Ради Україна-НАТО

Міністр оборони України Рустем Умєров і глава Міноборони Британії Джон Гілі провели телефонну розмову.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Міноборони України.

Умєров та Гілі обговорили актуальну ситуацію на фронті та першочергові оборонні пріоритети України.

Окрему увагу приділили підготовці до засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться вже найближчим часом.

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Це ключовий формат для зміцнення взаємодії України з союзниками та координації подальших кроків у сфері безпеки, зазначили у Міноборони, не уточнивши, коли відбудеться засідання.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомляли, що чергове засідання формату "Рамштайн" відбудеться 12 лютого, але на ньому замість США головуватиме Велика Британія. Медіа не уточнюють, з чим повʼязана така зміна.

Остання на сьогодні зустріч формату "Рамштайн" відбулася 9 січня. Умєров тоді говорив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" уже погоджене і має відбутись у лютому.