Умеров и глава Минобороны Британии обсудили подготовку ближайшего Совета Украина-НАТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Минобороны Великобритании Джон Гили провели телефонный разговор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Минобороны Украины.

Умеров и Гили обсудили актуальную ситуацию на фронте и первоочередные оборонные приоритеты Украины.

Отдельное внимание уделили подготовке к заседанию Совета Украина-НАТО, которое состоится уже в ближайшее время.

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Это ключевой формат для укрепления взаимодействия Украины с союзниками и координации дальнейших шагов в сфере безопасности, отметили в Минобороны, не уточнив, когда состоится заседание.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что очередное заседание формата "Рамштайн" состоится 12 февраля, но на нем вместо США будет председательствовать Великобритания. Медиа не уточняют, с чем связано такое изменение.

Последняя на сегодня встреча формата "Рамштайн" состоялась 9 января. Умеров тогда говорил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" уже согласовано и должно состояться в феврале.