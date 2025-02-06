Мерц назвав умову, за якої міг би поговорити з Путіним

Фаворит на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц не виключає телефонної розмови з лідером Росії Владіміром Путіним у разі свого обрання на посаду.

Про це він сказав в інтерв’ю виданням Funke Media Group, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Мерц сказав, що розмова з Путіним можлива, якщо тільки вона наблизить всіх до миру.

"Якщо я зателефоную Путіну, то тільки тоді, коли у нас буде шанс наблизитися до мирного врегулювання", – сказав Мерц.

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Він також розкритикував канцлера Олафа Шольца за його телефонну розмову з Путіним.

Він назвав її "добре зрежисованою". Відповіддю російського президента стало посилення бомбардувань Києва. Шольц хотів використати цей дзвінок, щоб з'ясувати, чи готовий Путін вивести російські війська з України.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у листопаді 2024-го уперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

Тоді український президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

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