Мерц назвал условие, при котором мог бы поговорить с Путиным

Фаворит на пост следующего канцлера Германии Фридрих Мерц не исключает телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным в случае своего избрания на должность.

Об этом он сказал в интервью изданию Funke Media Group, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Мерц сказал, что разговор с Путиным возможен, если только он приблизит всех к миру.

"Если я позвоню Путину, то только тогда, когда у нас будет шанс приблизиться к мирному урегулированию", – сказал Мерц.

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Он также раскритиковал канцлера Олафа Шольца за его телефонный разговор с Путиным.

Он назвал его "хорошо срежиссированным". Ответом российского президента стало усиление бомбардировок Киева. Шольц хотел использовать этот звонок, чтобы выяснить, готов ли Путин вывести российские войска из Украины.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в ноябре 2024-го впервые за два года поговорил с главой Кремля.

Тогда украинский президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

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