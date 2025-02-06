Почти 90% немцев опасаются иностранного вмешательства в выборы

Почти 90% немцев считают, что иностранные игроки, в первую очередь из России и США, пытаются повлиять на предстоящие выборы через социальные сети.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Bitkom, обнародованные в четверг, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В прошлом месяце отраслевая ассоциация Bitkom провела репрезентативный опрос среди более 1000 избирателей, имеющих право голоса, и обнаружила, что 45% респондентов считают, что Россия находится в авангарде попыток манипуляций, за ней следуют Соединенные Штаты с 42%.

Для около двух третей (69%) избирателей, имеющих право голоса, интернет является важным источником информации о выборах, назначенных на 23 февраля, но разговоры с друзьями и семьей остаются более важными – 82%. Телевидение (76%) также играет важную роль, особенно для людей старше 75 лет.

Реклама:

Примерно 80% респондентов призвали следующее правительство сделать цифровую политику одним из своих приоритетов, а 71% высказались за создание нового, независимого цифрового министерства, сообщает Bitkom.

"Новое цифровое министерство должно быть наделено всеми необходимыми правами и ресурсами, иметь собственный бюджет и цифровое предостережение для новых законов и проектов", – заявил президент Bitkom Ральф Винтерхерст на пресс-конференции.

Как сообщалось, сотни случаев вандализма авто в Германии с экологическими лозунгами вероятно является спецоперацией России в попытке расшатать немецкое общество перед выборами и ухудшить рейтинги "Зеленых".

Франция, Германия и 10 других стран Европейского Союза хотят, чтобы Европейская комиссия использовала свои полномочия в соответствии с Законом о цифровых услугах для защиты целостности европейских выборов от иностранного вмешательства.