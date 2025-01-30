ЗМІ: 12 країн ЄС закликали Єврокомісію захистити вибори в Європі від іноземного втручання

Франція, Німеччина та 10 інших країн Європейського Союзу хочуть, щоб Європейська комісія використовувала свої повноваження відповідно до Закону про цифрові послуги для захисту цілісності європейських виборів від іноземного втручання.

Про це йдеться в листі, підписаному 12 країнами, з яким ознайомилась агенція Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У листі міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Чехії, Данії, Греції, Румунії, Словенії та Іспанії звернулися до Єврокомісії з проханням виконати обіцянку створити спеціальний орган ЄС для протидії іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанню.

"Зростаючі загрози іноземного втручання та підривних втручань у публічні дебати під час ключових виборчих подій становлять прямий виклик нашій стабільності та суверенітету", – йдеться у листі.

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"Нещодавні інциденти вимагають термінових і об'єднаних дій для захисту майбутніх виборів в ЄС", – заявили міністри.

Топдипломати ЄС заявили, що в листі йдеться про втручання в основному з боку Росії і Китаю, але також і про інші випадки.

У Німеччині 23 лютого відбудуться дострокові вибори, і вона створила спеціальну групу, яка буде протидіяти будь-яким спробам іноземних держав вплинути на результати голосування після попередження про шпигунство і саботаж, що фінансуються Росією.

Минулого тижня Ілон Маск, власник соціальної медіа-платформи X, вдруге за кілька тижнів виступив на передвиборчому заході ультраправої "Альтернативи для Німеччини", щоб підтримати партію.

У грудні Єврокомісія відкрила провадження проти компанії соціальних мереж TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, за підозрою в тому, що вона не обмежила втручання у вибори під час президентських виборів у Румунії в листопаді.

Урядовці Польщі, де в травні відбудуться президентські вибори, попередили, що Росія вербує людей для впливу на вибори.