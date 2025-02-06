В ЕС не хотят увеличивать поставки газа из России, несмотря на Венгрию и Словакию

Европейский Союз не заинтересован увеличивать поставки российского газа на свою территорию, а вместо этого планирует дорожную карту по полному отказу от ископаемого топлива из России.

Об этом на пресс-брифинге в Брюсселе 6 февраля сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос относительно заявления высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 27 января, в котором, по требованию Венгрии, было упоминание о возможности возобновления транзита российского газа через территорию Украины, пресс-секретарь Еврокомиссии отметила, что целью Евросоюза является полный отказ от российского ископаемого топлива, а не наоборот.

"Мы не заинтересованы в увеличении использования российского ископаемого топлива в Европейском Союзе. Наоборот, сейчас мы работаем над планом полного отказа от российского ископаемого топлива", – подчеркнула Анна-Кайса Итконен.

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Она констатировала, что Кая Каллас на прошлой неделе выступила с заявлением об энергетической солидарности со странами, не имеющими выхода к морю, и теперь Еврокомиссия "будет его имплементировать".

"Мы всегда тесно сотрудничаем со странами-членами для обеспечения безопасности энергоснабжения. Мы тесно контактируем со Словакией, с Венгрией, другими странами, которые больше всего пострадали от прекращения транзита газа (через Украину), всегда готовы поддержать наши страны-члены в их усилиях по диверсификации в соответствии с планом "Перезагрузка ЕС" (Repower EU)", – пояснила Итконен.

"Вскоре мы предложим дорожную карту для полного отказа от российского ископаемого топлива", – сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Напомним, что ранее топ-дипломат Европейского Союза Кая Каллас намекнула, что заявление об "энергетической безопасности", в обмен на которое Венгрия поддержала продление санкций против России, имело символический характер.

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