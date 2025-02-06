Меркель не бачить своєї вини в міграційній кризі та зростанні рейтингу "АдН"

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель укотре захистила міграційну політику за час свого перебування у владі та відмовилась брати відповідальність за зростання рейтингу ультраправих.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтервʼю Zeit.

Меркель визнала, що між її партією ХДС та баварським ХСС (обидві партії входять до одного блоку) були суперечки щодо міграції.

Баварська ХСС наполягала на посиленні міграційної політики після того, як у 2015 році Німеччина відкрила кордони для біженців і було подано сотні тисяч заяв про надання притулку.

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"Те, що ми так багато сперечались, було неправильно", – визнала Меркель.

Хоча Меркель допустила, що суперечки між ХДС і ХСС могли посприяти зростанню рейтингу "Альтернативи для Німеччини", вона відмовилась брати на себе відповідальність за її нинішню популярність.

"Коли я пішла з посади, "АдН" мала 11% (рейтингу. – Ред.). Підвищення їхнього рейтингу вище 20% – це вже не моя відповідальність", – заявила ексканцлерка.

Нині "Альтернатива для Німеччини" в опитуваннях стабільно перебуває на другому місці з результатом близько 20%.

Зростанню рейтингу ультраправої партії сприяла, зокрема, дискусія про посилення міграційної політики, яка поновилась у Німеччині після серії нападів мігрантів.

Після суперечливого голосування в Бундестазі за ініціативу лідера ХДС Фрідріха Мерца за посилення міграції, яка пройшла за підтримки "АдН", протести проти нового напряму партії ХДС пройшли по всій Німеччині.

Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.