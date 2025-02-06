Меркель не видит своей вины в миграционном кризисе и росте рейтинга "АдГ"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз защитила миграционную политику за время своего пребывания у власти и отказалась брать ответственность за рост рейтинга ультраправых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью Zeit.

Меркель признала, что между ее партией ХДС и баварским ХСС (обе партии входят в один блок) были споры по поводу миграции.

Баварский ХСС настаивала на ужесточении миграционной политики после того, как в 2015 году Германия открыла границы для беженцев и были поданы сотни тысяч заявлений о предоставлении убежища.

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"То, что мы так много спорили, было неправильно", – признала Меркель.

Хотя Меркель допустила, что споры между ХДС и ХСС могли поспособствовать росту рейтинга "Альтернативы для Германии", она отказалась брать на себя ответственность за ее нынешнюю популярность.

"Когда я ушла с должности, "АдГ" имела 11% (рейтинга. – Ред.). Повышение их рейтинга выше 20% – это уже не моя ответственность", – заявила экс-канцлер.

Сейчас "Альтернатива для Германии" в опросах стабильно находится на втором месте с результатом около 20%.

Росту рейтинга ультраправой партии способствовала, в частности, дискуссия об усилении миграционной политики, которая возобновилась в Германии после серии нападений мигрантов.

После противоречивого голосования в Бундестаге за инициативу лидера ХДС Фридриха Мерца за усиление миграции, которая прошла при поддержке "АдГ", протесты против нового направления партии ХДС прошли по всей Германии.

Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.