ЗМІ: влада Сербії вимагає від банків розкрити фінансові операції протестувальників

Міністерство фінансів Сербії нібито звернулось до банків із вимогою розкрити інформацію про банківські рахунки та транзакції кількох учасників протестів через смертельний обвал навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Про це повідомило незалежне сербське видання Radar, пише "Європейська правда".

За інформацією порталу, Управління з протидії відмиванню коштів Мінфіну Сербії таємно звернулось до банків для перевірки рахунків пʼяти відомих учасників антиурядових акцій.

Ідеться про очільників громадських організацій та ініціатив, які мобілізують учасників протестів, наприклад Софії Тодорович, директорки сербської Молодіжної ініціативи за права людини.

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Сербська влада, за інформацією Radar, нібито запитувала банки про надходження і виведення коштів з рахунків активістів у національній та іноземній валюті та уповноважених керувати рахунками.

Як нагадує Radar, це не перший випадок, коли влада Сербія вдається до використання банківської таємниці для тиску на протестувальників.

У 2020 році стало відомо, що Управління з протидії відмиванню коштів Мінфіну Сербії намагалася отримати доступ до банківських даних людей та організацій, які нібито планували "змову" проти президента Александара Вучича.

Студентські протести проти обвалу бетонного навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді 1 листопада, який забрав життя 15 людей, і проти агресивної реакції партії влади на спроби громадськості вшанувати пам'ять загиблих, тривають вже більше двох місяців.

За цей час студентів підтримали викладачі університетів, учні шкіл, вчителі, юристи та деякі лікарі. Хвиля протесту є найбільшою за останні десятиліття в Сербії та поширилася навіть на невеликі міста і села.

Щоденні протести по всій Сербії становлять серйозний виклик для президента Александара Вучича. На початку минулого тижня студентський рух вже змусив піти у відставку прем'єр-міністра Мілоша Вучевича, союзника Вучича.

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