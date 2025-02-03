Протести у Сербії: студенти на ніч заблокували міст через Дунай

Сербські студенти в неділю продовжили добову блокаду мосту через річку Дунай у північному місті Новий Сад в рамках свого антикорупційного протесту, що вимагає серйозних змін у балканській країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

Десятки фермерів припаркували свої трактори біля Мосту Свободи, заявивши, що хочуть захистити студентів від можливих нападів з боку прихильників президента Сербії Александара Вучича. Жителі Нового Саду принесли їм чай і каву, млинці, випічку та готову їжу.

Studenti, građani i redari ispratili su poljoprivrednike koji su svojom mehanizacijom blokirali Most slobode u Novom Sadu. pic.twitter.com/hth70hYRe9 Реклама: February 2, 2025

Протестувальники вирішили продовжити свій протест ще на три години, поки прибирали територію, де з суботи проводили мітинг. Тисячі людей приєдналися до них у неділю на знак підтримки.

Студенти університетів Сербії очолюють масовий антикорупційний рух, який був спровокований обвалом бетонного навісу на центральному залізничному вокзалі в Новому Саді 1 листопада, в результаті якого загинуло 15 осіб.

Критики влади вважають, що корупція призвела до недбалих робіт під час реконструкції вокзалу. Ця справа стала символом ширшого невдоволення верховенством права в Сербії.

Щоденні протести по всій Сербії становлять серйозний виклик для президента Александара Вучича. На початку минулого тижня студентський рух вже змусив піти у відставку прем'єр-міністра Мілоша Вучевича, союзника Вучича.

Державна телерадіокомпанія РТС зробила несподіваний виняток у суботу і провела пряму трансляцію протесту в Новому Саді, в якому взяли участь десятки тисяч людей.

Сербська прогресивна партія Вучича швидко відреагувала, рішуче засудивши "скандальне висвітлення" блокування мостів. Партія заявила, що державне телебачення своїми скандальними репортажами "порушило всі правила і цінності об'єктивної та неупередженої журналістики".

Студенти залишилися на одному з мостів Нового Саду на всю ніч після того, як у суботу заблокували всі три міські мости.

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