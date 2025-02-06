СМИ: власти Сербии требуют от банков раскрыть финансовые операции протестующих

Министерство финансов Сербии якобы обратилось к банкам с требованием раскрыть информацию о банковских счетах и транзакциях нескольких участников протестов из-за смертельного обвала навеса на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Об этом сообщило независимое сербское издание Radar, пишет "Европейская правда".

По информации портала, Управление по противодействию отмыванию средств Минфина Сербии тайно обратилось в банки для проверки счетов пяти известных участников антиправительственных акций.

Речь идет о руководителях общественных организаций и инициатив, которые мобилизуют участников протестов, например Софии Тодорович, директора сербской Молодежной инициативы за права человека.

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Сербские власти, по информации Radar, якобы запрашивали банки о поступлении и выводе средств со счетов активистов в национальной и иностранной валюте и уполномоченных управлять счетами.

Как напоминает Radar, это не первый случай, когда власти Сербии прибегают к использованию банковской тайны для давления на протестующих.

В 2020 году стало известно, что Управление по противодействию отмыванию средств Минфина Сербии пыталась получить доступ к банковским данным людей и организаций, которые якобы планировали "заговор" против президента Александара Вучича.

Студенческие протесты против обвала бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Новом Саде 1 ноября, унесшего жизни 15 человек, и против агрессивной реакции партии власти на попытки общественности почтить память погибших, продолжаются уже более двух месяцев.

За это время студентов поддержали преподаватели университетов, учащиеся школ, учителя, юристы и некоторые врачи. Волна протеста является крупнейшей за последние десятилетия в Сербии и распространилась даже на небольшие города и села.

Ежедневные протесты по всей Сербии представляют серьезный вызов для президента Александара Вучича. В начале прошлой недели студенческое движение уже заставило уйти в отставку премьер-министра Милоша Вучевича, союзника Вучича.

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