Фінляндія посилила правила вʼїзду для збирачів ягід

Фінський уряд у четвер, 6 лютого, ухвалив постанову про посилення вимог для вʼїзду до країну для сезонного збирання ягід.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні уряду Фінляндії.

Досі іноземні збирачі ягід могли приїжджати до Фінляндії за шенгенською туристичною візою, яка дозволяла їм перебувати в країні максимум три місяці.

Але у 2024 році фінська влада в межах зусиль із протидії трудовій експлуатації визначила, що збір дикорослих ягід – це діяльність, яка базується переважно на сезонній роботі та має регулюватись відповідним трудовим законодавством.

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"Іноземні збирачі ягід відтепер в'їжджатимуть до Фінляндії як сезонні працівники. Завдяки цій зміні буде легше контролювати дотримання прав збирачів та гарантувати їм достатній рівень доходу", – ідеться в повідомленні.

Нові зміни набудуть чинності із 17 лютого та не стосуються громадян Фінляндії і тих, хто вже проживає в країні.

Кілька років тому у Фінляндії викрили низку випадків трудової експлуатації іноземців, які приїжджали в країну для збору ягід.

Перед цим, у 2020 році, Фінляндія обмежувала вʼїзд сезонних працівників через пандемію коронавірусу.