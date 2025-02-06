Фінляндія посилила правила вʼїзду для збирачів ягід
Фінський уряд у четвер, 6 лютого, ухвалив постанову про посилення вимог для вʼїзду до країну для сезонного збирання ягід.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні уряду Фінляндії.
Досі іноземні збирачі ягід могли приїжджати до Фінляндії за шенгенською туристичною візою, яка дозволяла їм перебувати в країні максимум три місяці.
Але у 2024 році фінська влада в межах зусиль із протидії трудовій експлуатації визначила, що збір дикорослих ягід – це діяльність, яка базується переважно на сезонній роботі та має регулюватись відповідним трудовим законодавством.
"Іноземні збирачі ягід відтепер в'їжджатимуть до Фінляндії як сезонні працівники. Завдяки цій зміні буде легше контролювати дотримання прав збирачів та гарантувати їм достатній рівень доходу", – ідеться в повідомленні.
Нові зміни набудуть чинності із 17 лютого та не стосуються громадян Фінляндії і тих, хто вже проживає в країні.
Кілька років тому у Фінляндії викрили низку випадків трудової експлуатації іноземців, які приїжджали в країну для збору ягід.
Перед цим, у 2020 році, Фінляндія обмежувала вʼїзд сезонних працівників через пандемію коронавірусу.