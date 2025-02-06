Финляндия ужесточила правила въезда для сборщиков ягод

Финское правительство в четверг, 6 февраля, приняло постановление об ужесточении требований для въезда в страну для сезонного сбора ягод.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении правительства Финляндии.

До сих пор иностранные сборщики ягод могли приезжать в Финляндию по шенгенской туристической визе, которая позволяла им находиться в стране максимум три месяца.

Но в 2024 году финская власть в рамках усилий по противодействию трудовой эксплуатации определила, что сбор дикорастущих ягод – это деятельность, которая базируется преимущественно на сезонной работе и должна регулироваться соответствующим трудовым законодательством.

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"Иностранные сборщики ягод отныне будут въезжать в Финляндию как сезонные работники. Благодаря этому изменению будет легче контролировать соблюдение прав сборщиков и гарантировать им достаточный уровень дохода", – говорится в сообщении.

Новые изменения вступят в силу с 17 февраля и не касаются граждан Финляндии и тех, кто уже проживает в стране.

Несколько лет назад в Финляндии разоблачили ряд случаев трудовой эксплуатации иностранцев, которые приезжали в страну для сбора ягод.

Перед этим, в 2020 году, Финляндия ограничивала въезд сезонных работников из-за пандемии коронавируса.