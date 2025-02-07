Келлог о подходе Байдена к войне в Украине: не стратегия, а "наклейка на бампер"

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог раскритиковал предыдущую американскую администрацию за ее политику в отношении российско-украинской войны и заявил, что у Дональда Трампа будет "целостный подход".

Об этом он сказал в интервью The New York Post, сообщает "Европейская правда".

Келлог раскритиковал стратегию бывшего президента Байдена, который пообещал предоставлять Украине помощь "столько, сколько нужно", и в таких объемах, которые нужны, не усиливая при этом давление на другие элементы национальной власти. "Это не стратегия, это наклейка на бампер", – отметил Келлог.

"На очень высоком уровне я сказал: хорошо, (администрация Байдена) на самом деле не занимается войной и не помогает Украине так, как они должны были бы... предоставляя Украине необходимое оружие или стратегию в нужное время", – продолжил он.

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Келлог отметил, что Трамп сосредоточился на применении целостного подхода к прекращению жестоких боевых действий.

По его словам, президент США сначала "хочет остановить убийства – просто остановить их – а потом уже идти дальше" относительно деталей будущих переговоров.

"Я думаю, что у нас есть некоторые возможности, и, к счастью, я работаю над крупными сделками... Он (Трамп) написал книгу "Искусство заключения сделок". Я бы не стал игнорировать его мнение", – добавил Кит Келлог.

"Давление не может быть только военным. Вы должны оказывать экономическое давление, вы должны оказывать дипломатическое давление, определенные виды военного давления и рычаги, которые вы будете использовать, чтобы убедиться, что (это идет) туда, куда мы хотим", – пояснил он.

Келлог добавил, что обе стороны в любых переговорах должны идти на уступки, потому что "именно так происходит в переговорах".

Он также отметил, что Трамп готов удвоить американские санкции, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине.

А накануне Келлог настоял, что Украина должна быть готова провести выборы во время войны, потому что это "признак здоровой демократии".