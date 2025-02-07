Франція підтвердила проведення зустрічі у форматі "Веймар+" щодо підтримки України

У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що 12 лютого в Парижі відбудеться зустріч у форматі "Веймар+" на рівні міністрів закордонних справ щодо України, в якій має взяти участь "американське представництво".

Про це на брифінгу повідомив речник французького МЗС Крістоф Лемуен, передає Укрінформ, пише "Європейська правда".

Речник французького МЗС наголосив, що питання про те, хто саме представлятиме на зустрічі США, "перебуває в процесі визначення", а остаточний формат "зараз допрацьовується".

За його словами, ця конференція, яка відбудеться напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, у якій, як відомо, візьме участь спеціальний представник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог, дасть можливість обговорити зусилля, що докладаються європейськими країнами для посилення підтримки, "щоб поставити Україну в найкращу позицію для мирних переговорів".

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Про це також заявив під час брифінгу й речник українського МЗС Георгій Тихий.

На цю зустріч французький колега Жан-Ноель Барро запросив міністра Андрія Сибігу.

"Міністр буде присутній на цих переговорах. Нагадаю, це вже третя зустріч у такому форматі. Попередні відбулися у Варшаві та Берліні", – додав він.

Про те, що Сибіга візьме участь у розширеному засіданні глав МЗС європейських країн та нового державного секретаря США Марко Рубіо у лютому повідомляли ЗМІ ще наприкінці січня. Зазначимо, що зустріч у Парижі, ймовірно, стане першим особистим контактом високопосадовця України з новою адміністрацією Трампа.

Під час зустрічі в Німеччині у грудні 2024 року, де брала участь головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас, міністри пообіцяли збільшити допомогу Україні.

Марко Рубіо був призначений на посаду глави Держдепу 21 січня, але поки не говорив із главою українського МЗС.