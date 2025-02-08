Зеленський призначив нового посла України в Молдові, всупереч очікуваній кандидатурі

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 7 лютого, призначив нового надзвичайного та повноважного посла України у Молдові.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на указ №77/2025.

7 лютого Зеленський призначив Пауна Роговея Ауреловича надзвичайним і повноважним послом України в Молдові.

Раніше Паун Роговей обіймав посаду посла із особливих доручень Міністерства закордонних справ. Зокрема через нього, за словами ексочільника МЗС Дмитра Кулеби, Україна підтримувала контакт із невизнаним Придністров’ям виключно в координації з Кишиневом.

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Варто зауважити, що наприкінці березня 2024 року Зеленський повідомив, що послом України в Молдові стане на той момент уже колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За словами президента, він погодив цю кандидатуру.

Однак, указ президента від 7 лютого свідчить про те, що цього не сталося.

У березні Зеленський звільнив посла України у Молдові Марка Шевченка, який працював на цій посаді з початку 2020 року.

До нього послом з 2015 року був Іван Гнатишин, указ про його звільнення підписав ще попередній президент Петро Порошенко у квітні 2019 року. Відтоді понад пів року Україна не мала посла у Кишиневі.