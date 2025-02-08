Зеленский назначил нового посла Украины в Молдове, вопреки ожидаемой кандидатуре

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 февраля, назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдове.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на указ №77/2025.

7 февраля Зеленский назначил Пауна Роговея Ауреловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Молдове.

Ранее Паун Роговей занимал должность посла по особым поручениям Министерства иностранных дел. В частности через него, по словам экс-главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина поддерживала контакт с непризнанным Приднестровьем исключительно в координации с Кишиневом.

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Стоит заметить, что в конце марта 2024 года Зеленский сообщил, что послом Украины в Молдове станет на тот момент уже бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По словам президента, он согласовал эту кандидатуру.

Однако, указ президента от 7 февраля свидетельствует о том, что этого не произошло.

В марте Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко, который работал на этой должности с начала 2020 года.

До него послом с 2015 года был Иван Гнатишин, указ о его увольнении подписал еще предыдущий президент Петр Порошенко в апреле 2019 года. С тех пор более полугода Украина не имела посла в Кишиневе.