ЗМІ: Прем’єр Греції обговорив з Макроном можливий продаж Туреччині ракет Meteor

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс минулого вівторка обговорював з президентом Франції Емманюелем Макроном можливий продаж Туреччині ракет Meteor виробництва кількох європейських країн.

Про це стало відомо виданню Kathimerini, повідомляє "Європейська правда".

В ході зустрічі на полях неформального саміту лідерів ЄС Міцотакіс попросив Макрона поінформувати його з цього питання.

Своєю чергою французький президент підтвердив, що контакти за ініціативою Лондона (який є партнером консорціуму) справді тривають.

Реклама:

Міцотакіс знову зустрінеться з Макроном у понеділок у Парижі на полях Конференції зі штучного інтелекту.

Зустріч також має на меті зміцнити враження, що грецько-французькі відносини залишаються чудовими, незважаючи на резонанс, який виник останніми днями навколо можливого продажу Туреччині ракет Meteor.

Нещодавно міністр оборони Греції Нікос Дендіас попросив французького посла в Афінах пояснити інформацію про те, що Париж готовий продати Туреччині ракети Meteor.

Наразі Туреччина націлена на придбання винищувачів Eurofighter. Газета La Tribune повідомила, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий купити винищувачі Eurofighter за умови, що він також зможе придбати ракети Meteor, щоб конкурувати з греками.

Для грецького уряду суперечливо, що країна-виробник продає системи озброєнь двом країнам, які мають між собою розбіжності.

Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань. Але наприкінці 2023 року прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та президент Туреччини Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.

Питання демаркації морських кордонів досі лишається невирішеним у відносинах між країнами.