СМИ: Премьер Греции обсудил с Макроном возможную продажу Турции ракет Meteor

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в минувший вторник обсуждал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном возможную продажу Турции ракет Meteor производства нескольких европейских стран.

Об этом стало известно изданию Kathimerini, сообщает "Европейская правда".

В ходе встречи на полях неформального саммита лидеров ЕС Мицотакис попросил Макрона проинформировать его по этому вопросу.

В свою очередь французский президент подтвердил, что контакты по инициативе Лондона (который является партнером консорциума) действительно продолжаются.

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Мицотакис снова встретится с Макроном в понедельник в Париже на полях Конференции по искусственному интеллекту.

Встреча также имеет целью укрепить впечатление, что греческо-французские отношения остаются прекрасными, несмотря на резонанс, возникший в последние дни вокруг возможной продажи Турции ракет Meteor.

Недавно министр обороны Греции Никос Дендиас попросил французского посла в Афинах объяснить информацию о том, что Париж готов продать Турции ракеты Meteor.

Сейчас Турция нацелена на приобретение истребителей Eurofighter. Газета La Tribune сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов купить истребители Eurofighter при условии, что он также сможет приобрести ракеты Meteor, чтобы конкурировать с греками.

Для греческого правительства противоречиво, что страна-производитель продает системы вооружений двум странам, которые имеют между собой разногласия.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но в течение десятилетий спорят по целому ряду вопросов. Но в конце 2023 года премьер-министр Греции Мицотакис и президент Турции Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.

Вопрос демаркации морских границ до сих пор остается нерешенным в отношениях между странами.