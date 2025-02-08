Мерц каже, що співпраця з ультраправими була б "зрадою країни"

Фаворит на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц вкотре заявив, що його опозиційний блок ХДС/ХСС за жодних обставин не спріпрацюватиме з ультраправою "Альтернативою для Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мерц сказав на партійній конференції ХСС у Нюрнберзі, його цитує n-tv.

За його словами, ХДС/ХСС стоїть у традиціях великих європейських рішень останніх десятиліть, а "АдН" "ставить усе це під сумнів".

Тільки з цієї причини ХДС/ХСС не будуть "співпрацювати або навіть брати участь в уряді" з ультраправими, наголосив Мерц.

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"Ми б зрадили нашу країну, я б зрадив душу ХДС, якби навіть простягнув свій мізинець, щоб проводити таку політику. Той, хто дійсно хоче змін у Німеччині, не повинен голосувати за "АдН", – підкреслив він.

Нагадаємо, Мерц представив ініціативу з протидії міграції, яка не має юридично зобов'язуючої дії. У Бундестазі її вдалось ухвалити незначною більшістю у 348 голосів проти 345 за підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Згодом Мерц, який ініціював голосування, заявив, що шкодує, що його ініціативу проти міграції ухвалили за підтримки ультраправих, але зазначив, що така ситуація не виникла б, якби свої голоси віддали "Зелені" та соціал-демократи.

Усі основні німецькі партії раніше заявляли, що не співпрацюватимуть з "Альтернативи для Німеччини", а багато німців стурбовані зростанням популярності цієї партії в останні роки.

Зазначимо, що свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.